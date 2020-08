Lagosta Gratinada

INGREDIENTES:

- 1 lagosta;

- 500 ml de leite;

- 50 ml de vinho branco seco;

- 3 colheres de sopa de farinha de trigo;

- 2 colheres de sopa de manteiga;

- 200 gr de champignon fresco;

- 200 gr de queijo ralado;

- Pimenta do reino;

- Sal.

PREPARAÇÃO:

Para preparar este prato, comece por cozinhar as lagostas em água a ferver com sal por cerca de 15 minutos.

Enquanto isso prepare o molho branco com cogumelos que a irá acompanhar: numa panela em fogo médio derreta e manteiga, acrescente a farinha e misture até formar uma pasta.

Para não formar grumos, mexa e acrescente pouco a pouco o leite e o vinho branco, de forma a obter um creme homogêneo. Adicione os champignons, tempere com sal e pimenta, deixe o molho engrossar e desligue.

Neste momento as lagostas já deverão estar cozidas. Retire, deixe escorrer a água e corte ao meio, no sentido longitudinal.

Coloque as lagostas num refratário, com a carne virada para cima, e banhe com o molho branco. Polvilhe o queijo ralado e leve a assar no forno pré aquecido a 200ºC por 15 minutos, ou até o queijo gratinar.

Bom apetite!