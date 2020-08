Rolinhos de Atum e Abacate

Ingredientes:

- Meio abacate

- 1 lata de atum escorrido

- 3 folhas de arroz

- Alface

- Tomate

- Molho de soja a gosto

Preparação:

Descasque o abacate e esmague-o com um garfo para uma tigela. Escorra bem o atum e misture-o com o abacate.

Mergulhe as folhas de arroz em água a ferver durante 5 segundos para amolecerem. Para as rechear, coloque a alface bem lavada e escorrida e depois cubra com um pouco da pasta de atum e abacate e por cima o tomate partido em cubos.

Enrole a folha de arroz para fechar os rolinhos. Pode acompanhar com um pouco de molho de soja.

Variante: experimente usar folhas de espinafre em vez de alface e substitui o tomate por pimento.