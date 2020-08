Xarém de Amêijoas

INGREDIENTES:

200 g farinha de milho (sêmola)

1 kg Amêijoas

100 g Presunto

100 g Chouriço

100 g toucinho fumado

800 ml Água

1 dl Vinho Branco

2 dentes de Alho

Talos de coentros picados

Azeite q.b.

Sal e pimenta q.b.

PREPARAÇÃO:

Leve ao lume um tacho com um fio de azeite e 2 dentes de alho esmagados, junte 1 kg de amêijoas e 1 dl de vinho branco, tempere com sal e pimenta, tape e deixe-as abrir.

Entretanto, corte em pedacinhos 100 g de presunto, 100 g de chouriço e 100 g de toucinho fumado.

Retire as amêijoas do lume e escorra o molho da cozedura passando-as por um passador de rede.

Adicione ao molho das ameijoas 800 ml de água.

Baixe o lume e deite a farinha de milho aos poucos, mexendo sempre, até engrossar.

Frite as carnes numa frigideira com um pouco de azeite.

Desligue o lume do Xarém e retire o miolo das amêijoas deixando 1/3 com a casca.

Junte o miolo das amêijoas às carnes e mexa. De seguida junto tudo ao Xarém com uma mão de coentros finamente picados.

Deite o xarém num prato de servir e disponha as restantes amêijoas por cima.