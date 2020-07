Doce de Fruta à Baião

Ingredientes:

1 lata de Pêssego em calda ( grande)

Palitos de La reine q.b.

4 colheres de sopa de açúcar

2 pacotes de natas de 200ml

1 pacote queijo mascarpone

Raspas de limão

Preparação:

Separa a calda da fruta.

Corte a fruta em pedaços.

Passe os palitos pela calda da fruta.

Preencha o fundo duma taça ou pirex com os Palitos La reine inteiros.

Bater as natas com o açúcar.

Juntar o queijo mascarpone.

Juntar raspas de limão (caso goste)

Juntar o preparado das natas e do mascarpone por cima dos palitos La reine.

Deite a fruta por cima.

Pode fazer as camadas que quiser. Juntar a fruta que quiser. A fruta pode ser alternada (pêssego, ananás ou morangos)