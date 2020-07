Ingredientes:

Polpa de Maracujá com sementes

3 iogurtes naturais

1 lata de Leite condensado

Preparação:

Mexer os três iogurtes com o leite condensado no liquidificador. Misturar a polpa de maracujá com as sementes e misturar mais 2 minutos.

Colocar numa taça e levar ao frigorífico.