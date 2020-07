Rolinhos de Carne à Tia Laurinda

Ingrediente:

• 900 g de bife de vitela;

• 100 g bacon fatiado;

• 3 cebolas;

• 2 cabeças de alho;

• 1 ramo de salsa;

• azeite

• 4 maçãs golden;

• 300 g feijão verde;

• 1 cenoura;

• fio norte ou palitos grandes para prender a carne; • panela normal;

Bifes:

Picar a cebola e o alho, levar ao lume até alourar. Espalmar os bifes e colocar o bacon dentro dos bifes. Temperar com sal e pimenta, enrolar o bife com o bacon e prender com um palito ou fio norte.

Colocar os rolinhos no refogado, temperar a gosto e deixar refogar em lume brando, entre 45 a 50 minutos. Retirar os rolinhos, cortar o fio norte, dispor na travessa.

Para fazer o puré de maçã:

Cozer as maçãs golden sem casca e sem caroço num tacho com 100 ml de água. Quando as maçãs estiverem cozidas, deixar escorrer para perder toda a água que tem.

No fim ralar a maçã, acrescentar noz moscada com um bocadinho de sal e limão. Voltar a levar ao tacho até ganhar consistência.

Molho:

Utilizar o molho do refogado, passar pelo coador ou varinha, e colocar em cima da carne.

Cozer feijão verde e cenoura para acompanhar o prato.