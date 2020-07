Fofinhos Recheados com Chocolate

Ingredientes:

- 6 colheres de sopa de azeite

- 8 colheres de sopa de mel

- 3 ovos

- 1 laranja bem grande ou duas mais pequenas

- 2 chávenas de chá de farinha de espelta ou de aveia

- 1 colher de sobremesa de fermento em pó

- 4 colheres de sopa de leite animal ou vegetal

- Chocolate qb

Modo de preparação:

Descasque a laranja e corte-a em pedaços e depois triture com a varinha mágica.

Numa taça coloque o azeite, o mel e as duas gemas de ovos. Misture muito bem. Junte depois a laranja triturada.

Bata as claras em castelo e junte ao preparado anterior.

Por fim deite o leite e a farinha onde adicionou o fermento e envolva na massa. Não bata. Envolva só para que a massa fique fofa.

Espalhe esta massa num tabuleiro forrado com papel vegetal. Alise bem.

Vai ao forno pré aquecido a 180°C durante 12 a 15 a minutos (vá espetando o palito para ver se está cozida).

Depois de cozido use um cortador redondo para fazer os fofos.

Derreta chocolate 70% cacau e barre um dos fofos com um pouco de chocolate e depois junte outro fofo como se fosse uma sandwich.

Por cima pode colocar um pouco de coco ralado.