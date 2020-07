1lt leite gordo

1 dúzia de ovos

1 limão

1 pau de canela

12 colheres de sopa de açúcar

1 mão de farinha de trigo

Preparação:

1. Começamos por pôr ao lume o leite com a canela e o limão;

2. Depois aquece-se o forno a uma temperatura muito alta e untam-se as formas de barro com a gordura que preferir e levam-se para o forno, para aquecer;

3. Depois envolve-se o açúcar e a farinha, de forma muito suave;

4. Batem-se os ovos e envolvem-se no açúcar e na farinha, sem bater;

5. Junta-se o leite em fio, já coado, mexendo sempre, sem espumar;

6. Distribui-se o preparado pelas formas aquecidas e vai ai forno a 180ºc por 35 a 45 minutos