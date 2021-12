Em destaque na análise de hoje está o idoso sequestrado e assaltado em Coruche; 6 anos de prisão para homem que tentou matar a ex-mulher, ao tentar esfaquea-la enquanto dormia com a filha. A vítima sofria de violência doméstica; Criança, de 5 anos, em estado grave depois de ser atingida com objeto de pedra no Peso da Régua; Autora do crime no Algarve encontrada morta na prisão. Maria Malveiro cumpria 25 anos por homicídio e roubo de amigo.