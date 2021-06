Casa Feliz - 23 de junho - Parte 1

mais sobre

Fernando Rocha e Celeste Russa celebram o São João, conhecida como a noite mais longa do ano na cidade do Porto; Carlos Barbosa apresenta o 'E-Tapas' onde o caldo verde, o filete de sardinhas e a salada de pimentos nunca faltam na ementa; Gerardo Rodrigues fala sobre os bolos típicos do São João; Nelson Carvoeira, Soraia Correia e Cláudia Silva fazem com que as pipocas e o algodão doce, as farturas, os churros e as waffles sejam a delícia de todos nesta noite de festa.