Calema, Soraia Ramos, Pérola e Manecas Cosra cantam juntos 'Kua Buaru'; No Dia Mundial do Hambúrguer, o doutor Viriato Ferreira cozinha um delicioso hambúrguer vegetariano; Conhecemos a última agricultora de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'; Jorge Canhoto surpreende a mulher em direto na 'Casa Feliz'.