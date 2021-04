mais sobre

Recém-nascido encontrado morto dentro de saco de lixo, homem ataca cunhada e sobrinha com faca de cozinha, "Zé Saloio" dá golpe com venda de relógio de 18 mil euros e estudante invade comboio para fazer vídeos. Em análise criminal com Hernâni Carvalho, o psicólogo Mauro Paulino e o advogado Miguel Santos Pereira.