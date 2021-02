mais sobre

João Baião e Diana Chaves recebem Daniel Pinheiro e Carlos Pereira, dois promotores de evento que criaram a frutaria online Pomar Feliz. Sérgio Rossi estreia o single "Nunca Vou Amar Niguém". Irina Ribeiro da Cruz pretende trazer um novo fôlego de esperança em tempos de pandemia com a plataforma "Hope Must Go On". Soraia Chaves, Jorge Corrula, João de Carvalho e Maria Eduarda Laranjeira falam da nova novela da SIC "A Serra".BODY