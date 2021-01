Casa Feliz - 22 de janeiro - Parte 1

mais sobre

Cláudia Vieira e João Paulo Sousa recebem Fernando Soares da "Cosmopolis",pastelaria que vende bolos, tostas e torradas em tamanho XXL. A consultora de imagem Gabriela Pinheiro deixa dicas que favorecem e respeitam cada tipo de corpo. Mónica Oeiras conversa com os apresentadores sobre os complexos com o corpo e o processo de aceitação e o Pediatra Hugo Rodrigues fala sobre as novas medidas que levaram ao encerramento das escolas e que volta a deixar os pais preocupados com as crianças em casa.