Chef Rodrigo Castelo prepara cabrito no forno com migas e arroz de miúdos; Cristina Teixeira, Fernando e Filipa Ribeiro dão dicas para comer e partir Pão de Ló; Will Souto canta 'O Vira'; Luciana Abreu e Renato Godinho falam da nova novela 'Amor Amor'.