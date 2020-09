TARTE COM BOLACHA DE CHOCOLATE, MORANGOS E MIRTILOS

Para a crosta

1½ xícara de farinha de amêndoa

¼ xícara de cacau em pó sem açúcar

¼ xícara de óleo de coco derretido

1 colher de sopa de mel

Pitada de sal

Para o recheio

½ xícara de leite de coco de lata

170g chocolate picado

Morangos

Mirtilos

Unte levemente uma assadeira de 23 cm com fundo removível com óleo de coco.

Em uma tigela, misture todos os ingredientes para a crosta e mexa bem. Pressione uniformemente na forma de torta preparada; deixou de lado.

Coloque o chocolate picado em uma tigela grande. Em uma panela pequena, coloque o leite de coco apenas para ferver. Despeje o leite de coco quente sobre o chocolate e deixe descansar por 1 minuto, depois mexa até ficar homogeneo e cremoso. Despeje o recheio na crosta preparada.

Enfeite o topo com morangos e mirtilos

Coloque a torta no frigorífico para endurecer e esfriar completamente por cerca de 1-2 horas. Fatie e sirva.

Guarde todas as sobras em um recipiente hermético no frigorífico.