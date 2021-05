Temperaturas máximas vão subir e podem atingir os 30.ºC

Depois de uma semana de aguaceiros, trovoada e granizo que colocaram doze distritos sob aviso amarelo, começa agora uma nova semana que vem acompanhada por um aumento da temperatura, em especial a máxima, em todo o território continental.

Prevê-se que os dias mais quentes da semana sejam sexta-feira e sábado.

Para esta segunda-feira, está previsto céu geralmente limpo com aumento de nebulosidade no interior durante a tarde e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Ao longo da semana, vai ser possível assistir à subida das temperaturas, em especial da máxima, chegando a atingir os 30.ºC, no sábado, em algumas localidades do distrito de Beja e de Portalegre.

No distrito de Lisboa, Bragança e Vila Real as temperaturas máximas vão subir até aos 25.ºC.

No Algarve, as máximas não deverão ir além dos 28.ºC.