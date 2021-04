Teletrabalho obrigatório. Até quando?

O teletrabalho continua a ser obrigatório em todos os concelhos até 16 de maio. A partir dessa data, continuará a ser obrigatório até ao final do ano, mas apenas nos concelhos com maior risco de infeção.

Desde meados de janeiro que o teletrabalho é obrigatório para as empresas com mais de 50 trabalhadores, desde que as funções sejam compatíveis e o trabalhador tenha condições para o exercer.

A partir de agora, mesmo que não haja entendimento entre as partes, tanto o empregador como o trabalhador podem recusar este regime de trabalho.

O prolongamento do teletrabalho tem gerado críticas da Esquerda à Direita. O assunto estará em debate no Parlamento na próxima quarta-feira.