Portugal com mais uma morte e 470 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais uma morte e 470 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 836.033 casos e 16.974 mortes, estando esta quinta-feira ativos 23.733 casos, menos 76 em relação ao dia anterior.

Esta quinta-feira, 324 doentes estão internados em enfermaria, menos oito em relação a quarta-feira e 89 em cuidados intensivos, mais um em relação ao dia anterior.

Os dados revelam também que 545 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 795.326 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminuiu em 397 relativamente a quarta-feira, totalizando agora 24.315.

Depois do estado de emergência, Portugal deverá passar para situação de calamidade

A partir de sábado, o estado de emergência chega ao fim e o país deverá entrar em situação de calamidade. Esta novo panorama permite que sejam adotadas medidas excecionais, como cercas sanitárias ou limites à circulação entre concelhos. Mas não podem ser suspensos direitos, liberdades ou garantias.

A pandemia não terminou e o país ainda tem de se manter em alerta. Assim, como já aconteceu no ano passado, Portugal deverá entrar em situação de calamidade, o mais severo da lei de bases da proteção civil, mas não tão gravoso como o estado de emergência.

A situação de calamidade prevê, por exemplo, que sejam impostos limites ou condicionamentos à circulação de pessoas – nomeadamente a criação de cercas sanitárias, de forma a evitar a propagação de surtos epidémicos. Está também prevista a possibilidade de limitação da utilização dos transportes públicos, comunicações, abastecimento de água, energia e consumo de bens de primeira necessidade.

Se até aqui, as decisões tinham de passar pelo Presidente da República e pelo Executivo, a partir de agora, com a situação de calamidade, a competência é exclusiva do Governo. Também ao contrário do estado de emergência, este novo estado não tem prazo definido. As medidas adotadas pelo Conselho de Ministros devem definir o horizonte temporal e o âmbito territorial das medidas.