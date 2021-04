Fronteiras terrestres com Espanha podem reabrir já este sábado 

O Conselho de Ministros desta quinta-feira poderá decidir pela reabertura das fronteiras terrestres com Espanha já este sábado.

De acordo com os jornais Público e I, a decisão será tomada esta quinta-feira e anunciada à saída da reunião, para entrar em vigor a tempo do Dia do Trabalhador.

A reabertura deverá avançar na sequência de um despacho conjunto do ministro da Administração Interna e da ministra da Saúde.

Há uma semana, Espanha prolongou o fecho das fronteiras terrestres com Portugal, mas apenas até dia 1 de maio.

Desde janeiro que a circulação entre os dois países só é possível em pontos de passagem autorizados.

Governo decide medidas para a última fase do desconfinamento

O Governo aprova esta quinta-feira medidas para a última fase do plano de desconfinamento que deverão incluir o regresso dos grandes eventos exteriores, de todas as modalidades desportivas e o levantamento de restrições horárias dos restaurantes, cafés e pastelarias.

As medidas de desconfinamento das restrições tomadas para conter a pandemia de covid-19 entram em vigor na segunda-feira, dia 3 de maio, já fora do período do estado de emergência, que termina na sexta-feira e não será prolongado, por decisão do Presidente da República.

Além do regresso dos grandes eventos exteriores e dos interiores, neste caso em grupo com diminuição da lotação, a quarta e última fase do plano de desconfinamento prevê o levantamento das restrições horárias dos restaurantes, cafés e pastelarias, que têm de limitar a seis o número de pessoas nas mesas, no interior, e a 10, nas esplanadas.

O regresso de todas as modalidades desportivas e da atividade física ao ar livre e nos ginásios, bem como dos casamentos e batizados, embora com apenas 50% da lotação, constam também do plano.