Portugal com mais 3 mortes e 572 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais três mortes e 572 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 835.563 casos e 16.973 mortes, estando esta quarta-feira ativos 23.809 casos, menos sete em relação ao dia anterior.

Esta quarta-feira, 332 doentes estão internados em enfermaria, menos 14 em relação a terça-feira e 88 em cuidados intensivos, mais dois em relação ao dia anterior.

Os dados revelam também que 576 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 794.781 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde deiminuiu em 299 relativamente a terça-feira, totalizando agora 24.712.

Rt sobe para 1 e incidência volta a descer

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu hoje para 1, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 69,3.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, apontavam para um Rt de 0,99 e uma incidência de 70,4 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental revelam que o Rt se manteve no 1 e que é registada uma descida de 68,3 para 66,5 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores - o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 - são os dois critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua que está a ser feita do processo de desconfinamento que se iniciou a 15 de março.

Rute Carvalho

Uma dose da vacina para a covid-19 reduz a transmissão do vírus em quase 50%

Uma única dose da vacina da Pfizer ou da AstraZeneca reduz a transmissão do novo coronavírus em quase metade no seio da mesma família, onde o risco de contágio é elevado, revela um estudo da agência pública de saúde de Inglaterra (PHE).

As pessoas infetadas com o vírus cerca de três semanas após receberem uma dose da vacina têm 38% a 49% menos probabilidade de transmitirem o vírus a membros da família do que aquelas que não foram vacinadas, segundo a Public Health England em comunicado.

Esse nível de proteção, observado cerca de 14 dias após a vacinação, é semelhante a todos, independentemente da idade da pessoa vacinada ou dos elelemtnos da família.

“É uma notícia fantástica. Já sabíamos que as vacinas salvam vidas e este estudo, o mais abrangente realizado em condições reais, também mostra que reduzem a transmissão deste vírus mortal”, disse o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

Este estudo acompanhou 57 mil pessoas de 24 mil domicílios onde uma pessoa vacinada testou positivo e comparou os dados com quase um milhão de contatos de pessoas não vacinadas.

Cerca de 120 festas ilegais encerradas pela PSP e GNR desde janeiro

Cerca de 120 festas ilegais foram encerradas pela PSP e GNR desde janeiro, algumas com a presença de centenas de pessoas que não cumpriam as regras de saúde pública, revelam dados enviados à agência Lusa.

Entre janeiro e abril, período de estado de emergência e confinamento para fazer face à pandemia de covid-19, a PSP detetou 93 festas ilegais e a GNR 24 em várias zonas do país.

A Polícia de Segurança Pública detetou seis festas ilegais em janeiro, 41 em fevereiro, 28 em março e 18 em abril.

A Guarda Nacional Republicana encerrou três festas em janeiro, oito em fevereiro, sete em março e seis em abril.