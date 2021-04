Dores de cabeça aumentaram com o uso da máscara em Portugal

As crises de cefaleias e enxaquecas aumentaram devido ao uso de máscara, concluiu um estudo da a Sociedade Portuguesa de Cefaleias em conjunto com a Associação de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias.

O estudo realizado pela primeira vez em Portugal revela que mais de metade dos inquiridos começaram a ter mais dores de cabeça depois de começar a usar regularmente a máscara.

Das 5000 pessoas que paticiparam neste estudo, realizado a nível nacional, mais de metade desenvolveram dores de cabeça depois do uso prolongado da máscara.

Em 90% dos casos as crises de dores de cabeça e enxaquecas agravaram e a frequência aumentou para 97% dos inquiridos. A duração assim como a intensidade aumentaram para 95% e, em 92% dos casos, a terapêutica não teve tanto efeito.