Presidente da República não deverá renovar o estado de emergência

Marcelo Rebelo de Sousa não deverá voltar a renovar o estado de emergência. Depois de ouvir os especialistas, o Presidente da República ainda vai ouvir os partidos e a seguir fala ao país às 20:00 horas.

Há 20 dias, Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que o estado de emergência não voltasse a ser decretado para além de abril e que se pudesse entrar numa "boa onda" em maio, o que fez depender dos dados da covid-19 em Portugal.

Também ontem António Costa admitiu que o Portugal estava na última fase do confinamento. A partir do dia 3 de maio, restaurantes, cafés e pastelarias passam a ter uma ocupação máxima de seis pessoas por mesa no interior ou 10 em esplanadas sem limite de horário.

Serão também retomadas todas as modalidades desportivas e será permitida a atividade ao ar livre e em ginásio sem restrições.

Poderão realizar-se igualmente grandes eventos exteriores e eventos interiores, com diminuição de lotação, assim como casamentos e batizados com 50% da lotação.