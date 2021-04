O combate à pandemia está a evoluir favoravelmente em Portugal, segundo os dados dos peritos divulgados esta manhã na reunião no Infarmed.



O risco de morrer de covid-19 é nesta altura menor, um efeito da vacinação. Esse risco desceu consideravalemente na faixa etária acima dos 80 anos, onde a incidência da doença é agora bastante mais baixa.



Pelo contrário, essa incidência aumentou entre os 10 e os 20 anos, o que poderá ser explicado pela reabertura das escolas. Mesmo assim, é ponto assente que a reabertura das escolas está a correr melhor neste desconfinamento do que em setembro.



Apesar do cenário favoravel no país, há concelhos que nesta altura preocupam mais as autoridades. São os casos de Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel. Não são os de maior incidência, mas são dos que estão acima dos 120 casos por 100 mil habitantes os que têm maior densidade populacional, logo, maior risco.



Sobre as variantes prevalentes no país, a estirpe britânica domina, com 89% dos casos, mas estão reportadas outras, nomeadamente a de Manaus e a da Índia já com alguns registos na região de Lisboa.



Mas a melhor notícia é a perspectiva dos especialistas de, a evoluir o combate desta forma, teremos zero casos em setembro.