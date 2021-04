Ansiedade aumentou nas crianças e jovens por causa do confinamento

O período de confinamento provocou graves problemas de ansiedade, sobretudo, nas crianças e nos jovens. Cansaço, alterações de sono, de apetite e de humor estão entre os principais sintomas.

De acordo com uma investigação desenvolvida pela psicóloga clínica Margarida Gaspar de Matos, os impactos nas faixas etárias mais jovens foram muito claros. A maioria acusou mais sintomas apenas durante o segundo período de confinamento.

Cansaço, perturbações no sono, alterações no apetite e mudanças significativas de humor foram os principais. Sentimentos que podem ser resolvidos com a ajuda de especialistas, caso seja necessário, mas em que também as escolas e os pais têm um papel fundamental.