Vacinação em massa avança a ritmo mais acelerado em todo o país

Com o processo de vacinação a avançar, a meta é administrar 100 mil doses por dia. Em alguns centros, já é evidente o ritmo mais acelerado.

Na segunda fase de vacinação, que agora decorre, é dada prioridade às pessoas mais velhas a começar pelos que têm entre 70 e 79 anos.

Até ao final de maio deverão estar vacinados todos os maiores de 60 anos, onde se situam 96 por cento das mortes. Nos prioritários e independentemente da idade estão os diabéticos, imunodeprimidos e doentes com cancro. Também os sem-abrigo deverão ser já vacinados nas instituições de apoio e com vacinas de toma única.

Está também disponível o auto-agendamento da vacinação contra a covid-19 para as pessoas com mais de 65 anos. Através do portal na internet criado para o efeito (que pode consultar aqui), é possível escolher o local onde a pessoa quer ser vacinada.

No caso de não haver vagas disponíveis, os utentes podem optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma data, noutro ponto de vacinação, explicam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que desenvolveu a plataforma.