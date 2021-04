Primeira Super Lua do ano invade os céus esta noite

A primeira Super Lua do ano acontece esta noite, na madrugada de segunda para terça-feira.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), esta Super Lua rosa acontece quando a Lua se encontra em fase de Lua Cheia e a uma distância do planeta Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita.

Às 04:32 da madrugada, hora de Lisboa, o satélite natural vai estar na fase de Lua Cheia - a fase primordial para a observação - e vai atingir o perigeu - ponto da órbita em que um satélite se encontra mais próximo da Terra - às 16:22. Nesse momento vai estar a 357.377, 973 quilómetros do nosso planeta.

Na quarta-feira, a Lua nasce às 22:25 e vai continuar a parecer maior do que o habitual.

É possível assistir à primeira Super Lua de 2021 na internet, através do telescópio virtual do Observatório Astronómico Bellatrix, em Itália, disponível no website. O direto vai ser transmitido hoje a partir das 18:15, hora de Lisboa.

A segunda Super Lua de 2021 está prevista para 26 de maio. No mesmo dia ocorre um Eclipse total da Super Lua, por volta das 12:00, mas a sua observação não vai ser possível por causa da luz do dia.

No ano passado aconteceram três Super Luas, em março, abril e maio.