OMS faz reavaliação da vacina da Moderna até 30 de abril

A vacina da Moderna volta a ser analisada pelos técnicos da Organização Mundial de Saúde para que seja dada a autorização para uso de emergência da vacina norte-americana contra a covid-19.



A decisão era esperada no final de fevereiro, mas só deverá ser anunciada esta semana.

Segundo o porta-voz da OMS, o Grupo Estratégico Consultivo de Peritos da OMS tem até esta sexta-feira para concluir a avaliação à vacina para que seja incluída na lista para uso de emergência, como já acontece com as vacinas da Pfizer-BioNtech, da AstraZeneca-Oxford e da Johnson and Johnson.

A Organização Mundial de Saúde recomendou apenas a toma das duas doses da vacina da Moderna com 28 dias de intervalo, mas desaconselhou o uso em viajantes e mulheres grávidas, a não ser que os benefícios ultrapassem os potenciais riscos, em especial para pessoas com outras doenças ou profissionais de saúde em alto risco de infeção.

Na União Europeia esta vacina tem autorização de utilização de emergência. pela Agência europeia dos Medicamentos.

Breve cronologia do desenvolvimento da vacina da Moderna

► A 16 de novembro a farmacêutica Moderna revela que a sua vacina experimental tem uma eficácia de 94,5% e, a 2 de dezembro afirma que produziu anticorpos persistentes 90 dias após a aplicação

► A 15 de dezembro, o regulador dos EUA afirma que vacina da Moderna não apresenta problemas, tendo dado autorização para administração na população a 18 desse mês.

► A 6 de janeiro a Agência Europeia do Medicamento dá "luz verde" à vacina da Moderna para a covid-19.

Em menos de um ano desde que foi declarada a pandemia foram desenvolvidas várias vacinas em laboratórios por todo o mundo. A primeira vacina a obter autorização de emergência para inoculação foi a da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esta vacina e a iniciar a campanha de vacinação, em dezembro de 2020.

