Covid-19: Imunidade de grupo em Portugal poderá ser alcançada no início do verão

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, admite que a imunidade de grupo seja alcançada já no início do verão.

"Se as previsões se concretizarem (...) durante o verão, mais para o início do que para o final, chegaremos aos 70% da população adulta vacinada."

15,5% dos portugueses com anticorpos contra a covid-19

Mais de 15% da população residente em Portugal tem anticorpos específicos contra o novo coronavírus, a maioria conferida por infeção, segundo resultados preliminares da segunda fase do Inquérito Serológico Nacional covid-19.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) adianta que a prevalência de anticorpos específicos contra o vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, na população residente em Portugal, com idades entre 1 e 80 anos, foi de 15,5%, sendo 13,5% conferida por infeção.

Em relação à distribuição por idades, destaca-se a mais elevada na população adulta em idade ativa e mais baixa entre os 70 e os 79 anos.

Entre os vacinados, a proporção de pessoas com anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2 foi de 74,9%, valor que aumentou para 98,5% quando consideradas apenas as pessoas vacinadas com duas doses há pelo menos sete dias.

