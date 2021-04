Portugal com mais 4 mortes e 553 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 4 mortes e 553 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.937 mortes e 829.911 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 25.367 casos, menos 47 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 429 doentes, mais 6 do que na quinta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 101 doentes, menos 8.

Os dados indicam ainda que mais 596 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 787.607 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 19.940 contactos, mais 894 relativamente ao dia anterior.

RT RECUA, INCIDÊNCIA DE NOVOS CASOS TAMBÉM



O Rt - índice de transmissibilidade - desceu hoje para 1,05 a nível nacional e para 1,04 no território continental.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam também uma queda para 71,6 casos por 100.000 habitantes e 68,0 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente.

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.

A reabertura do país a partir de segunda-feira não será igual para todos - quatro concelhos recuam, seis ficam estacionados e 13 estarão em vigilância. Mas em todos as escolas continuam a reabrir.

Os portugueses com 60 aos ou mais vão receber a segunda dose da vacina da Astrazeneca, confirmou a Direção-geral da Saúde ao jornal Expresso.

No caso das pessoas com menos de 60 anos, o esquema de vacinas ainda pode vir a ser alterado, ou seja, com uma vacina diferente na segunda toma.

As várias opções estão a ser estudadas com parceiros internacionais e serão comunicadas num prazo máximo de 12 semanas.

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou hoje para o continuo crescimento de casos de covid-19 no mundo, referindo que o número de novos casos confirmados por semana quase duplicou nos últimos dois meses.

Tedros Adhanom Ghebreyesus disse, em conferência de imprensa, que o número de novos casos "está a aproximar-se da maior taxa de infeção que vimos até agora na pandemia".

Mais de 2,98 milhões de mortos por covid-19 em todo o mundo

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.987.891 mortos no mundo, resultantes de mais de 139.008.120 casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

