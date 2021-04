Sócrates descreve Operação Marquês como um "processo político"

José Sócrates diz que a Operação Marquês teve como objetivo afastá-lo do debate público e impedir que se candidatasse a Presidente da República.



Num artigo publicado hoje no jornal Público, dedicado à memória do advogado João Araújo, o ex-primeiro-ministro relaciona ainda as acusações de corrupção que foi alvo com a oportunidade de crescimento da extrema-direita em Portugal.

Sócrates critica a atuação de Passos Coelho, a dos media e sobretudo o silêncio da esquerda, num processo que diz ter sido instrumentalizado de forma a conferir o poder de julgar à polícia e aos procuradores e de forma a transformar a presunção de inocência em "presunção pública de culpabilidade".

Sócrates sublinha que a solidão do combate deu-lhe uma beleza singular, confessa estar a celebrar a vitória desta etapa e promete vencer a próxima, porque, escreve o ex-governante, "nunca cometeu nenhum crime".

Da traição do PS, passando pela vingança da direita, à Operação Marquês, livro vai ser lançado em breve.