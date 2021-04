Portugal com mais duas mortes e 271 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais duas mortes e 271 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.918 mortes e 827.765 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 25.784 casos, menos 176 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 479 doentes, mais 13 do que no domingo.

Nos cuidados intensivos estão 119 doentes, mais 6 que ontem.

Os dados indicam ainda que mais 445 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 785.063 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 18.230 contactos, mais 488 relativamente ao dia anterior.

Rt continua a subir

O Rt - índice de transmissibilidade - subiu hoje para 1,04 a nível nacional e para 1,03 no território continental.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam também uma subida para 70,0 casos por 100.000 habitantes e 67,4 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente.

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

Covid-19. Vacina da Janssen deverá chegar a Portugal esta semana

A vacina da Janssen contra a covid-19 deverá chegar a Portugal já esta quarta-feira. A notícia foi avançada por Luís Marques Mendes, no habitual espaço de comentário no Jornal de Domingo da SIC.

Marques Mendes disse que 800 mil doses desta vacina vão chegar durante o mês de abril. Até ao fim do ano Portugal deverá receber 4,5 milhões de doses da vacina da Janssen, avança o comentador da SIC.

Esta vacina é de apenas uma toma e as condições de armazenamento são menos complexas.

Autoridades admitem que 2.ª dose da AstraZeneca pode ser substituida por outra vacina

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS) admite que, abaixo dos 60 anos, quem recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca poderá receber a segunda dose de qualquer outra marca, noticia a TSF.

Citando declarações de um dos membros da comissão técnica, Luís Graça, a rádio TSF explica que esta é uma hipótese que ainda está em estudo e que a DGS ainda aguarda estudos para que seja tomada uma decisão.

"Todas as vacinas usam a mesma proteína, pelo que do ponto de vista da imunologia, à partida, será equivalente a resposta imunitária induzida com uma vacina de uma marca diferente", explica Luís Graça.

Na semana passada, a DGS passou a recomendar que esta vacina fosse administrada apenas a pessoas acima dos 60 anos. Segundo a TSF, cerca de 200 mil portugueses, de várias idades, já foram vacinados com a primeira dose desta vacina.

Os números da vacinação em Portugal

Segundo os dados divulgados na semana passada, perto de 580 mil pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19, o que representa 6% da população, das quais cerca de 300 mil idosos com 80 ou mais anos.

Segundo o relatório semanal da DGS, 579.069 portugueses já receberam as duas doses da vacina contra o SARS-CoV-2.

O relatório, com dados até dia 04 de abril, indicava que tinham sido vacinadas com a primeira dose 1.334.338 pessoas (13% da população).