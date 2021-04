Morte de Ihor Homeniuk. Ministério Público deixa cair acusação de homicídio qualificado

O Ministério Público deixou cair hoje a acusação de homicídio qualificado imputada aos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) implicados na morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk.

O Ministério Público pediu 12 a 16 anos de prisão para dois arguidos e oito anos de prisão para o terceiro arguido.

No julgamento, os inspetores do SEF Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva estavam acusados pelo Ministério Público (MP) do homicídio qualificado de Ihor Homeniuk, crime punível com pena até 25 anos de prisão.

O cidadão ucraniano foi algemado e agredido nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, em março de 2020, vindo a morrer alegadamente por asfixia lenta devido à fratura de várias costelas.

Na última audiência, na semana passada, o juiz Rui Coelho tinha anunciado que o tribunal coletivo ponderava alterar a acusação de homicídio qualificado para ofensa grave à integridade física agravada pelo resultado (morte).

"É uma mera alteração da qualificação jurídica do crime constante da acusação para crime menos grave", disse o juiz-presidente Rui Coelho no final da audiência.

Em atualização. Saiba mais AQUI ou em SIC Notícias.