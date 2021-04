"Vou a julgamento por crimes que nunca cometi", garante Sócrates

A Operação Marquês vai levar cinco arguidos a julgamento. José Sócrates foi ilibado dos três crimes de corrupção passiva de que estava acusado. No entanto, o antigo primeiro-ministro e Carlos Santos Silva vão a julgamento por branqueamento de capitais e falsificação de documento. Ricardo Salgado, Armando Vara e João Perna também vão a julgamento.

À saída do Campus de Justiça, em Lisboa, Sócrates quis fazer uma declaração aos jornalistas que estavam no local.

"Todas as grandes mentiras da acusação hoje caíram", começou por dizer. Sócrates fez questão de sublinhar que a acusação da fortuna escondida, a acusação da corrupção e a acusação da ligação com Ricardo Salgado, "é tudo mentira". "Todos puderam ouvir as palavras do juiz quando fala de especulação, suposições em cima se suposições e tudo isso acabou", disse o ex-primeiro-ministro.

Em relação ao julgamento por branqueamento de capitais e falsificação de documento, José Sócrates disse que se tratam de crimes que nunca cometeu. "Vou defender-me desses crimes", garantiu.

"Tudo isto é uma gravíssima injustiça. A acusação tem uma motivação política, sempre teve. E essa motivação política está bem clara numa decisão do juiz que os senhores se encarregam de branquear. No momento em que o processo Marquês chegou ao Tribunal de Instrução Criminal, a sua distribuição foi manipulada e viciada para que o juiz Carlos Alexandre ficasse com o processo", afirmou aos jornalistas.

Ainda sobre o sorteio do processo, o antigo governante acusou o Ministério Público de nada ter feito e reiterou que já não tem qualquer confiança no órgão do sistema judicial nacional. "O Ministério Público foi sempre conivente com essa distribuição".

"O Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre agiram de forma a investigarem-me, a acusarem-me e a prenderem-me. A única conclusão que posso tirar daqui é que, durante sete anos, difamaram um inocente. Os crimes com base nos quais me prenderam, não existiram", disse em declarações à comunicação social.

José Sócrates revelou que vai a julgamento por falsificação de documentos que nunca conheceu e nunca assinou. "Não compreendo isso e não me conformo", disse.

O antigo primeiro-ministro acusou ainda os jornalistas de "não fazerem o seu trabalho" ao dar "publicidade" às alegações de que foi alvo. "Nunca nenhum jornalista teve a atitude decente de perguntar ao Ministério Público: 'Se estão a fazer a acusação, por favor mostrem as provas'".

De seguida, voltou a tecer duras críticas ao Ministério Público e ao juiz Carlos Alexandre, que ficou com o processo inicialmente. "O juiz nunca esteve à altura da dignidade do cargo de juiz, porque não era imparcial, e no entanto contou sempre com a proteção do sistema judiciário português".

"Todas as grandes acusações que me fizeram sobre a Lena, Parque Escolar, sobre a Venezuela, sobre a PT e Vale do Lobo... Hoje, o juiz (Ivo Rosa) demonstrou em detalhe que tudo isso era falso", sustentou.

Questionado sobre se estaria em cima da mesa o regresso à vida política, José Sócrates optou por não responder.