Portugal com mais 5 mortes e 694 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 5 mortes e 694 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.904 mortes e 826.327 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 25.900 casos, mais 61 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 486 doentes, menos 9 do que na quinta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 128 doentes, mais 6 que ontem.

Os dados indicam ainda que mais 628 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 783.523 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 16.872 contactos, mais 690 relativamente ao dia anterior.

O Rt - índice de transmissibilidade - subiu hoje para 1,02 a nível nacional e mantém-se em 1,02 no território continental.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam também uma subida para 65,7 casos por 100.000 habitantes e 63,8 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente.

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.

A ministra da Saúde acompanhou esta manhã o processo de vacinação de trabalhadores agrícolas em Odemira. No final, falou sobre o processo de vacinação.

Sobre a vacina da AstraZeneca, Marta Temido sublinhou que os efeitos são "extraordinariamente raros, em determinados grupos etários". A ministra explicou que não foi possível um entendimento técnico entre as entidades nacionais. "Nem sempre os peritos estão todos de acordo", realçou Marta Temido.

Portugal fez a opção de restringir a toma da vacina da AstraZeneca a menores de 60 anos, mas alguns países, incluindo na União Europeia, tomaram diferentes decisões.

Mais de 2,9 milhões de mortos por covid-19 em todo o mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 2.903.907 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, no final de 2019, segundo o balanço diário da agência France-Press.

Mais de 133.908.150 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais, sabendo-se que alguns países só testam os casos graves e outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

Na quinta-feira, registaram-se 13.619 mortes e 799.649 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram o Brasil (4.249), Estados Unidos (999) e Índia (780).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 560.115 mortes e 31.003.070 casos, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 345.025 mortes e 13.279.857 casos, o México com 206.146 mortes (2.267.019 casos), a Índia com 167.642 mortes (13.060.542 casos) e o Reino Unido com 126.980 mortos (4.370.321 casos).

Entre os países mais atingidos, a República Checa é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 258 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Hungria (235), Bósnia e Herzegovina (220), Montenegro (214) e Bulgária (202).

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis

Saiba mais em SIC Notícias.