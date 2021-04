Marcelo espera que estado de emergência termine em abril e dê lugar a "boa onda"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quarta-feira esperar que o estado de emergência termine no final de abril, após uma última renovação, e dê lugar a "uma boa onda".

Marcelo Rebelo de Sousa apelou à responsabilidade de todos os portugueses no cumprimento das regras de segurança.

Questionado sobre os dados da evolução da covid-19 em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que "abril é um mês decisivo" e realçou que "há uma parte que passa pelas pessoas, o que é que as pessoas fazem, o tipo de convívio que têm, a criação ou não de condições para que o desconfinamento seja suave e progressivo", sem "sobressaltos" indesejáveis.

Depois, referiu que "para a semana haverá mais um momento de reflexão sobre a renovação do estado de emergência e, portanto, haverá uma sessão epidemiológica e haverá a audição dos partidos políticos e haverá uma decisão sobre essa renovação".

"Se me perguntam o que eu mais desejaria, eu desejaria que fosse a última renovação do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril. Verdadeiramente, era a minha vontade e penso que é a vontade de todos os portugueses", afirmou.