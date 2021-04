Portugal com mais duas mortes e 874 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta terça-feira mais duas mortes e 874 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.887 mortes e 824.368 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 25.944 casos, menos 22 em relação a segunda-feira.

O aumento do número de novos casos registado no boletim epidemiológico da DGS reflete "o atraso de integração de 599 notificações laboratoriais positivas que reportam ao fim de semana", pode ler-se no boletim.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 504 doentes (menos 32 do que na segunda-feira), o mais baixo desde 19 de setembro, dia em que estavam internadas 497 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 113 doentes, mais um em relação a segunda-feira, valor mais baixo desde 7 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 104 pessoas.

.

Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 14.842 pessoas, ou seja, menos 1.086 casos do que no dia anterior.

A análise do Rt e da taxa de incidência é feita às segundas, quartas e sextas. Esta segunda-feira, o valor do Rt nacional era de 0,98, tendo atingido o valor 1 no continente. No que toca à incidência nacional, há 62,8 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Há 26 concelhos em risco de não desconfinar

Vinte e seis concelhos estão acima do limiar de risco de incidência da covid-19, podendo não avançar no desconfinamento caso a situação se mantenha na próxima avaliação do Governo, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira.

Estes concelhos registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 120 casos por cada 100 mil habitantes, sete dos quais estão mesmo acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes.

Entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes estão os concelhos de Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Câmara de Lobos, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Ponta Delgada, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Santa Cruz, Soure, Vila do Bispo e Vimioso.

No patamar acima, entre os 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes, estão os concelhos de Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.

Em risco extremamente elevado, acima dos 480 casos, está o concelho de Machico, na região Autónoma da Madeira. É o concelho do país com maior incidência, registando 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Marcelo espera que reabertura seja irreversível

O Presidente da República pediu aos portugueses mais um esforço no desconfinamento, considerando que o regresso dos alunos às escolas não pode voltar a ter um recuo.

No dia em que retomaram as aulas do 2º e 3º ciclos, Marcelo Rebelo de Sousa quis acompanhar o ministro da Educação numa escola em Lisboa para sublinhar a importância desta reabertura.

No regresso às aulas, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, também escolheu começar o dia numa escola, mas para notar a falta de pessoal docente e não docente.

Começou a segunda fase do desconfinamento

A segunda fase de desconfinamento arrancou esta segunda-feira em Portugal, ao fim de 79 dias de confinamento obrigatório, imposto devido à pandemia de covid-19.

António Costa explicou na semana passada, após o Conselho de Ministros, que a "aplicação combinada de dois critérios" - incidência e ritmo de transmissão - mantém Portugal "claramente no quadrante verde".

"Podemos dar o passo de avançar nas medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira", reiterou Costa.

Apesar da reabertura acontecer esta segunda-feira, a proibição de circulação entre concelhos só será levantada na terça-feira.

Saiba o que reabre esta segunda-feira:

2.º e 3.º ciclos (e ATLs para estas idades);

Equipamentos sociais na área da deficiência;

Centros de dia;

Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares;

Lojas até 200m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

Esplanadas (máximo de 4 pessoas por grupo);

Modalidades desportivas de baixo risco (sem contacto físico);

Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

Rt a aumentar desde fevereiro, mais elevado no Algarve

O índice de transmissibilidade (Rt) da covid-19 tem vindo a aumentar desde meados de fevereiro, sendo mais elevado na região do Algarve, onde está em 1,19, revela o primeiro relatório de monitorização das 'linhas vermelhas' divulgado este sábado.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) disponibilizam este sábado o primeiro relatório de monitorização das 'linhas vermelhas' para a covid-19, que passará a ser publicado semanalmente às sextas-feiras.

"No continente, a região onde se observou o valor mais elevado do Rt foi a do Algarve (1,19), enquanto o valor mais baixo foi observado na região Centro (0,88). Tanto a nível nacional como a nível das regiões de saúde do continente tem-se observado um aumento paulatino do valor do Rt desde meados do mês de fevereiro, sendo mais notório na região do Algarve", precisa o documento.

A DGS e o INSA indicam que o Rt a nível nacional se situa nos 0,97 e que o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes tem vindo a diminuir no país, exceto no Algarve.

O relatório refere também que, no período entre 18 e 31 de março, a incidência cumulativa a 14 dias foi de 65,9 casos por 100 000 habitantes, com uma tendência estável.

Nesse período, o grupo etário que apresentou maior incidência correspondeu ao grupo dos 20 aos 29 anos (93 casos por 100 000 habitantes), refere o documento.

Por sua vez, o grupo com mais de 80 anos apresentou uma incidência cumulativa a 14 dias de 51 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes, o que reflete um risco inferior ao da população em geral, indica.

LINKS ÚTEIS