"Pandemia não passou". Costa pede cautela nas esplanadas e admite preocupação com escolas

Os concelhos de maior risco de contágio da covid-19 vão ter mais testes e mais fiscalização das autoridades.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro no fim de uma reunião com sete autarcas de municípios com mais do dobro de novas infeções, acima do patamar de risco.

António Costa insistiu também que é preciso cautela no uso das esplanadas e disciplina no desconfinamento. Admitiu ainda que as os contágios nas escolas são um motivo de preocupação.

Nesta altura, há sete municípios no vermelho. Machico, na Madeira, e Moura, no Alentejo, estão no topo das preocupações. Mas, no total, há 26 concelhos onde está claramente ultrapassado o limite dos 120 mil casos por 100 mil habitantes.