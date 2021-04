Covid-19: 26 concelhos acima do limiar de risco

Há 26 concelhos acima do limiar de risco: 19 no continente, sete na Madeira e nos Açores. Mas há municípios que acham os cálculos injustos, uma vez que têm pouca população e menos de dez novos casos de covid-19 podem fazer subir o concelho para a linha vermelha.

Os dados são da Direção-Geral da Saúde (DGS) e dizem respeito ao período entre 17 e 30 de março. Nestas duas semanas, foram 26 os concelhos a registar mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes.

A situação é mais preocupante no Machico, na Madeira, que contabiliza 500 casos. No arquipélago, há mais cinco municípios acima do limiar de risco.

Nos Açores, está Ponta Delgada acima da linha e, no continente, são 19 os concelhos em risco de não desconfinar já no próximo dia 19.

Moura, Rio Maior e Odemira lideram esta lista, mas autarcas e especialistas dizem que os cálculos estão a ser feitos de forma injusta, isto porque é aplicada a mesma regra de um máximo de 120 novos casos por 100 mil habitantes para todos os concelhos do país, quando as populações não são as mesmas.

A TSF estima que, em 111 municípios, bastem dez ou menos novos casos para que todo um concelho passe para a linha vermelha de risco.

Se estes 26 concelhos não avançarem para a próxima fase de desconfinamento, as regiões limítrofes também têm de puxar o travão. Só no continente, seriam 64 os munícipios obrigados a recuar.

Lista de concelhos acima do limiar de risco

Mais de 240 casos por 100 mil habitantes a 30 de março:

Carregal do Sal

Machico - único com 500 casos por 100 mil habitantes

Moura

Odemira

Portimão

Ribeira de Pena

Rio Maior

Entre 120 e 240 casos por 100 mil residentes a 30 de março:



Alandroal

Albufeira

Beja

Borba

Câmara de Lobos

Cinfães

Figueira da Foz

Figueiró dos Vinhos

Funchal

Lagoa

Marinha Grande

Penela

Ponta Delgada

Ponta do Sol

Ribeira Brava

Santa Cruz

Soure

Vila do Bispo

Vimioso

