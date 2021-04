Bom tempo e subida da temperatura marcam início da 2.ª fase do desconfinamento

A semana em que se inicia a segunda fase do desconfinamento – que inclui a abertura de esplanadas e a atividade física ao ar livre em pequenos grupos – traz também uma subida de temperaturas. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no continente, espera-se céu pouco nublado ou limpo até terça-feira.

As temperatura máximas para segunda-feira ultrapassam os 20ºC em praticamente todo o continente, à exceção da Guarda que chega aos 18ºC. Lisboa espera uma máxima de 24ºC, enquanto no Porto estão previstos 23ºC. Em ambas as cidades, a mínima rondará os 10ºC. Santarém, Leiria e Braga são as cidades mais quentes, atingindo os 26ºC de máxima.

A temperatura irá começar a descer ligeiramente na terça-feira, com acentuado arrefecimento noturno. No entanto, o sol deverá manter-se até quarta-feira. Prevê-se um aumento da nebulosidade nas regiões centro e sul, com vento fraco a moderado durante a tarde.

Nos Açores a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com aguaceiros em todos os grupos, pelo menos, até quarta-feira. As temperatura máximas oscilam entre os 18ºC e os 19ºC.

Na Madeira, regista-se uma descida de temperatura máxima nas zonas montanhosas, com períodos de muita nebulosidade e vento fraco. A chuva regressa na terça-feira, com períodos de chuva fraca e chuviscos a partir do meio da manhã, e mantém-se até quarta-feira.