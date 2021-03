Portugal com mais 3 mortes e 618 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 3 mortes e 618 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.848 mortes e 821.722 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 26.664 casos, menos 92 em relação a terça-feira.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 558 doentes (menos 26 do que na terça-feira), o mais baixo desde 22 de setembro, dia em que estavam internadas 546 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 122 doentes, menos dois em relação a terça-feira, valor mais baixo desde 8 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 115 pessoas.

Os dados indicam ainda que mais 707 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 778.210 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15.800 contactos, menos 53 relativamente ao dia anterior.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavirus em Portugal está estável, mantendo-se hoje em 0,94, enquanto a incidência desceu para 65,3 novos casos de infeção por 100.000 habitantes.

De acordo com o boletim, o Rt é de 0,94 em Portugal continental e ilhas, o mesmo registado pelo anterior boletim, divulgado na sexta-feira.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam que situa-se nos 65,3 casos por 100.000 habitantes (70 por 100.000 habitantes na sexta-feira) e nos 62,4 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente (63,4 por 100.000 habitantes na sexta-feira).

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.

DADOS POR REGIÃO

Das 3 mortes registadas nas últimas 24 horas, duas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 271 novas infeções, contabilizando-se até agora 311.462 casos e 7.129 mortos.

A região Norte tem 210 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 330.673 casos de infeção e 5.301 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 74 casos, acumulando-se 117.163 infeções e 2.998 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 9 casos, totalizando 29.080 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 35 novos casos, somando 20.675 infeções e 353 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 11 novos casos, contabilizando 8.606 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 8 novos casos, contabilizam 4.063 casos desde o início da pandemia e 29 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Autotestes à covid-19 devem custar 10 euros e chegar às farmácias esta semana

Os autotestes à covid-19 devem chegar às farmácias ainda esta semana e prevê-se que custem 10 euros.

Segundo o jornal Público, os testes distribuídos pela multinacional Roche já receberam luz verde do Infarmed para serem comprados nas farmácias em caixas de 25 ou individualmente.

A farmacêutica confirma que está apenas a ultimar a bula do produto, a informação técnica que teve de ser traduzida para português, para que os testes sejam postos à venda nas farmácias e parafarmácias.

Os autotestes à covid-19 não precisam de receita médica e estarão isentos de IVA.

Covid-19. Há 32 concelhos acima do limite definido para desconfinar

Portugal ainda tem mais de 30 concelhos com incidência acima do limite definido pelo Governo para começar a desconfinar, a partir da próxima segunda-feira.

São 32 municípios com incidência cumulativa acima dos 120 novos casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias.

Estão acima da meta nacional definida pelo Governo, mas, ainda assim, são menos 12 concelhos que na semana anterior.