Covid-19. Os 32 concelhos com incidência acima do limite para desconfinar

Portugal tem 32 concelhos com mais de 120 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias, um valor acima das metas nacionais definidas pelo Governo para o desconfinamento, segundo a Direção-Geral de Saúde.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

O boletim da Direção-Geral de Saúde desta segunda-feira revela que 32 concelhos tinham uma incidência cumulativa, entre 10 e 23 de março, acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes.

Destes 32 concelhos, nove têm valores acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, destacando-se Alcoutim com 417 casos e Machico com 601 casos, este último classificando-se num risco muito elevado.

No anterior boletim o concelho madeirense de Machico já se encontrava em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes.

Saíram desta lista de risco muito elevado os concelhos madeirenses de Ponta do Sol e de Santa Cruz (548) e o concelho alentejano de Alcoutim.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Os concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes:

Relativamente ao grupo com incidência cumulativa entre 120,0 e 239,9 casos por 100 mil habitantes o boletim desta segunda-feira revela que integram esta lista os concelhos de Armamar (156), Golegã (225), Gouveia (170), Lagoa (127), Lagoa (Açores) (136), Portimão (186), Povoa do Varzim (124), Santa Cruz (212), Câmara de Lobos (172), Castelo de Vide (171), Montijo (148), Sobral de Monte Agraço (169), Soure (158), Cinfães (197), Cuba (131), Figueira da Foz (146), Viana do Castelo (147), Penacova (146), Penela (167), Peso da Régua (178), Ponta Delgada (168), Ponta do Sol (151) e Funchal (173).

Com uma incidência cumulativa entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes estão os concelhos de Alcoutim (417), Ribeira Brava (386), Rio Maior (280), Belmonte (297), Marinha Grande (293), Moura (386), Figueiró dos Vinhos (269) e Odemira (336).

47 concelhos registaram zero casos nos últimos 14 dias

Ao todo, 47 concelhos registaram zero casos nos últimos 14 dias: Aguiar da Beira, Alijó, Almodóvar, Alter do Chão, Angra do Heroísmo, Ansião, Gavião, Horta, Idanha-a-Nova, Lajes das Flores, Mação, Manteigas, Porto Moniz, Sabrosa, Sabugal, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, Avis, Barrancos, Bombarral, Calheta, Calheta (Açores), Marvão, Mêda, Miranda do Douro, Monchique, Mora, Moura, Murça, São Vicente, Sousel, Tarouca, Terras de Bouro, Tondela, Constância, Corvo, Ferreira do Zêzere, Oleiros, Ourique, Penamacor, Penedono, Velas, Vila de Rei, Vila Nova de Poiares, Vila Velha de Ródão e Vinhais.

PORTUGAL COM MAIS 6 MORTES E 309 NOVOS CASOS DE COVID-19 EM 24 HORAS

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 6 mortes e 309 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.843 mortes e 820.716 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 28.024 casos, menos 155 em relação a domingo.

Os dados indicam ainda que mais 458 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 775.849 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE SOBE PARA 0,94, INCIDÊNCIA DE NOVOS CASOS DESCE PARA 70

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavirus em Portugal continua a subir, situando-se hoje em 0,94, enquanto a incidência desceu para 70 novos casos de infeção por 100.000 habitantes.

O Rt é de 0,94 em Portugal continental e ilhas, mais 0,01 em comparação com a última atualização, na sexta-feira, e de 0,93 quando considerado apenas o continente, também mais 0,01.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam que situa-se nos 70 casos por 100.000 habitantes (75,7 por 100.000 habitantes na sexta-feira) e nos 63,4 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente (66,8 por 100.000 habitantes na sexta-feira).

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.