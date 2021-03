Portugal com mais 9 mortes e 423 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 9 mortes e 423 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de óbitos tem vindo a baixar nas últimas semanas, com um mínimo de seis mortes no domingo, número que não era alcançado desde 2 de outubro.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.814 mortes e 819.210 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 31.948 casos, menos 196 em relação a ontem.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 695 doentes (menos 17 do que na quarta-feira), o número mais baixo desde 4 de outubro, dia em que estavam internadas 682 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 154 doentes (menos um em relação a quarta-feira), o valor mais baixo desde 17 outubro, dia em que Portugal tinha também 148 casos nestas unidades.

Os dados indicam ainda que mais 610 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 770.448 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15.035 contactos, mais 137 relativamente ao dia anterior.

Portugal tem esta quinta-feira, tal como ontem, uma incidência de 77,6 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,91.

De acordo com os dados oficiais, quando analisado apenas o território de Portugal Continental a incidência situa-se nos 67,7 casos por 100.000 habitantes e o Rt igualmente em 0,91. A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento.

A 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

DADOS POR REGIÃO

Das 9 mortes registadas nas últimas 24 horas, 7 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Centro e uma na Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 182 novas infeções, contabilizando-se até agora 310.443 casos e 7.111 mortos.

A região Norte tem 126 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.923 casos de infeção e 5.295 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 59 casos, acumulando-se 116.873 infeções e 2.995 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 17 casos, totalizando 28.953 infeções e 967 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 22 novos casos, somando 20.572 infeções e 351 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 8 novos casos, contabilizando 8.443 infeções e 67 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 9 novos casos, contabilizam 4.003 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Portugal vai receber mais de um milhão de testes rápidos de antigénio

Portugal vai receber mais de um milhão de testes rápidos de antigénio, através de uma compra feita a nível europeu.

Os 100 milhões de euros disponibilizados pela Comissão Europeia vão permitir a compra de mais de 20 milhões de testes que serão distribuídos pelos vários estados membros de acordo com os critérios estabelecidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Em Portugal, os testes serão alocados à Reserva Estratégica Nacional. O Governo adianta que o primeiro lote de cerca de 750 mil testes de antigénio vai ser distribuído nas próximas três semanas de forma faseada, de acordo com as necessidades e a situação epidemiológica de cada uma das Administrações Regionais de Saúde.

Proibição de circulação entre concelhos antecipada para as 00:00 de sexta-feira

A proibição de circulação entre concelhos em Portugal continental no próximo fim de semana e durante a semana da Páscoa foi antecipada para as 00:00 de sexta-feira, segundo uma declaração de retificação publicada em Diário da República.

De acordo com uma declaração de retificação publicada na quarta-feira em Diário da República, "é proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20:00 de sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira e, diariamente, a partir das 00:00 do dia 26 de março, sem prejuízo das exceções previstas".

Covid-19. "Com a subida do Rt, estamos um bocadinho à beira do precipício"

Henrique Oliveira, matemático e professor Instituto Superior Técnico, prevê uma situação "muito complicada" em Portugal, se as recomendações das autoridades de saúde não forem seguidas nos próximos tempos. Para já, segundo o especialista, o desconfinamento não teve efeitos severos, mas considera que é preciso cuidado.