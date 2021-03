Primeiro-ministro avisa que risco de transmissão da covid-19 está a aumentar

O primeiro-ministro avisa que o risco de transmissão da covid-19 está a aumentar em Portugal.

Depois de ter participado em mais uma reunião sobre a evolução da situação epidemiológica, no Infarmed, em Lisboa, António Costa recorreu à rede social Twitter para sublinhar que, apesar do país manter uma situação epidemiológica "estável", é muito importante "manter todas as cautelas e aplicar as medidas de prevenção".

António Costa visita esta tarde a Escola Secundária de Camões, em Lisboa, e deverá falar aos jornalistas.

O primeiro-ministro referiu ainda que, nos próximos dias, o número de portugueses com uma dose da vacina contra a covid-19 atingirá um milhão e que cerca de meio milhão terá já as duas tomas completas.

"Nos próximos dias, mais de um milhão de portugueses estarão vacinados com uma dose e meio milhão com duas doses da vacina", frisou.

António Costa destacou a informação de que o plano de vacinação "tem como meta chegar ao final da semana com 80% dos maiores de 80 anos inoculados".

ESTELA SILVA

AUMENTO DO ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE É "NATURAL" MAS TEM RISCOS

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), apresentou hoje, na reunião do Infarmed, a perspetiva da evolução da incidência e da transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2.

evolução crescente do R que está em 0,89 (estava em 0,74)

continente - R abaixo de 1

Açores - R superior a 1

Madeira sem estimativa

A faixa etária com maior incidência está entre 20/30 anos, incidência na população acima dos 80 está a baixar.

O índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 "tem vindo a aumentar" e já atingiu 0,92, adiantou o investigador Baltazar Nunes.

Com base na média de cinco dias entre 13 e 17 de março, o Rt situa-se em 0,89, mas o epidemiologista, que integra o grupo de peritos que presta apoio ao Governo na tomada de decisões no âmbito da pandemia de covid-19, explicou que no último dia de análise este indicador já tinha atingido os 0,92, muito perto do limite de 1 fixado pelo governo nas métricas de análise da evolução do plano de desconfinamento.

"É natural que haja o abrandar da velocidade de decréscimo, embora também tenha os seus riscos", sublinhou Baltazar Nunes, sem deixar de notar que a incidência cumulativa de casos por 100 mil habitantes a 14 dias está abaixo do limiar de 120.

"Apesar de o Rt estar a aproximar-se de 1 é importante que a incidência esteja a baixar. Gostaríamos de reforçar a necessidade de analisar estes indicadores em conjunto".

De acordo com os números apresentados, todas as regiões do território nacional estão com um índice de transmissibilidade abaixo de 1, com exceção para a região autónoma dos Açores, não sendo ainda possível estimar o valor para a Madeira.

Contudo, o investigador do INSA vincou que os dados hoje apresentados "ainda não refletem o efeito das medidas implementadas com a abertura do primeiro ciclo e das creches".

FERNANDO VELUDO

Portugal registou hoje 10 mortes relacionadas com a covid-19 e 434 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 743 doentes (menos 28 do que na segunda-feira), o número mais baixo desde 06 de outubro, dia que estavam internadas 732 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 159 doentes (menos seis em relação a segunda-feira), o valor mais baixo desde 18 outubro, dia em que Portugal tinha 155 doentes nestas unidades.