Portugal com mais 10 mortes e 434 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 10 mortes e 434 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.794 mortes e 818.212 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 32.332 casos, menos 788 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 743 doentes, menos 28 do que na segunda-feira.

Nos cuidados intensivos estão 159 doentes, menos 6.

Os dados indicam ainda que mais 1.212 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 769.086 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 14.918 contactos, menos 162 relativamente ao dia anterior.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia nova ronda de audiências com os partidos com assento parlamentar, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência.

Na terça-feira, Marcelo considerou "muito provável" que o Estado de Emergência se prolongue até maio.

Peritos e políticos estiveram reunidos esta terça-feira sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, no início da segunda semana do processo de desconfinamento do país.

Entre as várias conclusões destacam-se:

índice Rt está a subir

a vacinação deve ir até aos 40 anos

a faixa etária com maior incidência está entre 20/30 anos, incidência na população acima dos 80 está a baixar.

Taxa de positividade dos testes de diagnóstico é de 1,2%.

foram feitos 82.425 testes em escolas e registados 81 casos positivos

nos lares de idosos foram realizados 150.163 testes, com 2.627 a darem um resultado positivo

Duplicou percentagem dos que estiveram com grupos fora do agregado familiar

A variante britânica pode representar 90% dos casos em Portugal dentro de semanas

A cobertura de vacinação dos lares chegará a 90% esta semana

Mantém-se a previsão cobertura de 70% da população com a primeira dose da vacina no fim do verão

Mais de 2,72 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.723.899 mortos no mundo, resultantes de mais de 123.597.570 casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México, a Índia e o Reino Unido.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Links úteis