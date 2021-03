Portugal com mais 16 mortes e 248 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 16 mortes e 248 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.784 mortes e 817.778 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 33.120 casos, menos 323 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 771 doentes, mais 6 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 165 doentes, menos 5.

Os dados indicam ainda que mais 555 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 767.874 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15.080 contactos, mais 94 relativamente ao dia anterior.

Dados por região

Das 16 mortes registadas nas últimas 24 horas, 12 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Centro e uma na região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 85 novas infeções, contabilizando-se até agora 309.842 casos e 7.095 mortos.

A região Norte tem 58 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.542 casos de infeção e 5.289 mortes.

A região do Algarve tem notificados 44 novos casos, somando 20.469 infeções e 351 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 27 casos, acumulando-se 116.688 infeções e 2.989 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 13 casos, totalizando 28.910 infeções e 966 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

Os Açores têm hoje 11 novos casos, contabilizam 3.965 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 10 novos casos, contabilizando 8.362 infeções e 66 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Dados por género e faixa etária

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 370.255 homens e 447.233 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 290 casos em que não é conhecido o sexo, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.814 eram homens e 7.970 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.064 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.562 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.494 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Uma semana após a suspensão, a vacina contra a covid-19 volta a ser administrada aos portugueses em território continental, depois de já ter sido retomada nos Açores e Madeira.

Na Madeira, a vacina voltou a ser usada na passada sexta-feira, um dia depois das autoridades de saúde recomendarem a continuidade da vacinação. Já nos Açores, a vacina voltou a ser administrada no sábado.

Portugal recebeu cerca de 400 mil doses da vacina da Astrazeneca: 230 mil já foram administradas.

Mais de 2,71 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.716.035 mortos no mundo, resultantes de mais de 123.177.480 de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México, a Índia e o Reino Unido.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

