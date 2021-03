Hospital de S. João cria primeiro centro multidisciplinar para distúrbios do sono

Esta sexta-feira assinala-se o Dia Mundial do Sono. É crucial encontrar uma resposta médica uma vez que se trata de uma patologia que condiciona a vida em todas as dimensões. É isso que está a ser feito pelo Hospital de S. João, no Porto, que criou o primeiro centro multidisciplinar para distúrbios de sono.

A privação de sono é perigosa para a saúde. Poucas horas de sono por noite provocam efeitos permanentes no nosso organismo, mesmo que se durma pouco em apenas uma única noite.

Dados da Associação Portuguesa do Sono revelam que cerca de metade da população portuguesa já teve pelo menos uma vez na vida um episódio de insónia, 10% sofrem mesmo de insónia crónica.