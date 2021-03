Portugal com mais 21 mortes e 485 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 21 mortes e 485 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.743 mortes e 816.055 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 34.713 casos, menos 116 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 828 doentes, menos 28 que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos estão 187 doentes, menos 18.

A DGS indica ainda que mais 580 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 764.599 o número total de pessoas que recuperaram desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm em vigilância 15.268 contactos, mais 85 relativamente ao dia anterior.

DADOS POR REGIÃO

Das 21 mortes registadas nas últimas 24 horas, 15 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Norte, duas na região Centro, uma no Alentejo e duas na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 235 novas infeções, contabilizando-se até agora 309.198 casos e 7.070 mortos.

A região Norte tem 118 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.057 casos de infeção e 5.285 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 51 casos, acumulando-se 116.440 infeções e 2.979 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 29 casos, totalizando 28.828 infeções e 966 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 8 novos casos, somando 20.358 infeções e 351 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 34 novos casos, contabilizando 8.252 infeções e 64 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 10 novos casos, contabilizam 3.922 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Gouveia e Melo garante que “70% da população estará vacinada com a primeira dose no fim do verão”

O coordenador do Plano de Vacinação contra a covid-19 está confiante que até ao final do verão, 70% da população terá tomado pelo menos uma dose da vacina.

Para atingir esse objetivo, Gouveia e Melo diz que Portugal não irá recusar nenhuma a vacina, desde seja aprovada pelas autoridades competentes.

"Continuo confiante de que até ao fim do verão teremos 70% de proteção da população. O conceito de imunidade de grupo e de proteção são dois conceitos diferentes (...), uma dose é uma grande proteção, pelo menos para a doença mais crítica. O que posso dizer é que 70% da população estará vacinada com a primeira dose no fim do verão".

Segunda fase com postos rápidos de vacinação e site para autoagendamento

Em entrevista, o vice-almirante Gouveia e Melo diz que está já prevista para abril, quando se iniciar a segunda fase, a criação de postos de vacinação rápida ou massiva e o lançamento de uma nova página de Internet, ficando as farmácias reservadas para quando se detetarem limitações no sistema de administração de vacinas perante a maior disponibilidade esperada no segundo trimestre.

Com uma média de cerca de 23 mil inoculações diárias, o processo tem assentado na comunicação com os cidadãos por SMS, os quais registam uma taxa de sucesso de marcações entre os 50 e os 54%. Os restantes utentes são alcançados através de marcações diretas pelos centros de saúde, com o apoio das autarquias, sublinhou Henrique Gouveia e Melo, que anunciou também o lançamento de uma nova plataforma eletrónica.

PROCESSO DE VACINAÇÃO VAI ACELERAR

Sobre o arranque da segunda fase, que cataloga como "uma fase de transição", o vice-almirante esclareceu que o processo vai acelerar com a inclusão de pessoas com mais de 65 anos "de forma indiscriminada" e pessoas com mais de 50 anos, mas com um conjunto de doenças "do tipo 2 e não do tipo 1, porque essas eram as mais críticas e estão na primeira fase".

