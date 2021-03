AstraZeneca. OMS diz que os benefícios superam os riscos e recomenda vacinação

A Organização Mundial da Saúde disse esta quarta-feira que considera que há mais benefícios do que riscos na administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19. Recomenda ainda que a vacinação continue.

"O Comité da OMS está a avaliar cuidadosamente os dados de segurança mais recentes disponíveis para a vacina da AstraZeneca. Assim que essa revisão estiver concluída, a OMS comunicará imediatamente as conclusões", disse em comunicado.

Peritos e políticos reafirmam que vacina da AstraZeneca é segura

Com a vacina da Astrazeneca supensa e até que Agência Europeia de Medicamentos (EMA) tome uma decisão, que deve acontecer esta quinta-feira, teme-se o impacto na perda de confiança na vacinação contra a covid-19.

Em Portugal, as autoridades de saúde e o primeiro-ministro saem em defesa dos benefícios da vacina e esperam, dentro de dias, retomar com luz verde da EMA, a pausa forçada na adminsitração da vacina da Astrazeneca.

A Direção-Geral da Saúde diz que a suspensão da vacina em Portugal se tratou de uma medida preventiva.

O coordenador da Comissão Técnica nacional lembra a aprovação pela EMA da vacina em causa.

Há medicamentos que tomamos no dia a dia com efeitos mais graves do que os da vacina da AstraZeneca

Para a maioria dos cientistas a medida de suspensão da vacina da AstraZeneca é uma decisão meramente política e, para já, sem evidência científica que justifique os prejuízos que terá no processo de vacinação.

Alguns dos medicamentos que habituamente tomamos como seguros têm efeitos secundários mais graves do que aqueles que foram até agora apontados à vacina.

Comissão Europeia diz que atraso da AstraZeneca reduziu velocidade da vacinação na UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou esta quarta-feira que os atrasos na produção e entrega de vacinas da covid-19 pela farmacêutica AstraZeneca tenha "reduzido a velocidade da campanha de vacinação na União Europeia (UE).

"A AstraZeneca, infelizmente, não cumpriu a meta de produção e entrega o que, dolorosamente, reduziu a velocidade da campanha de vacinação", disse a líder do executivo comunitário, em conferência de imprensa.

A farmacêutica britânica comprometeu-se inicialmente a "fornecer 90 milhões de doses até final do trimestre, mas fez uma primeira redução para 40 milhões e agora a sua projeção é de reduzir para 30 milhões", acrescentou Von der Leyen.

Se a AstraZeneca cumprir, até ao fim do mês, com o que prometeu agora, "no final do trimestre terão sido entregues 100 milhões de doses" de vacinas da covid-19.

Ursula von der Leyen disse ainda que a BioNtech-Pfizer e a Moderna estão a cumprir os contratos celebrados, com a entrega, respetivamente, de 66 milhões de doses de vacinas e de dez milhões, "tal como foi contratado", salientou.

Em atualização. Saiba mais na SIC Notícias