Portugal com mais 13 mortes e 384 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 13 mortes e 384 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de mortes subiu ligeiramente desde segunda-feira, dia em que foram registados 10 óbitos devido à doença, bem como o número de novos casos que, em 24 horas, passou de 256 para 384.

O boletim da DGS indica que o número de doentes internados diminuiu, registando-se 955, menos 41 do que na segunda-feira.

Nas unidades de cuidados intensivos estão 213 doentes (menos 18 do que na segunda-feira).

A DGS indica ainda que 1.173 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 762.961 o número total de pessoas que recuperaram desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal continuam a diminuir, com 35.229 contabilizados hoje, menos 802 do que na segunda-feira.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.707 mortes associadas à covid-19 e 814.897 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 15.744 contactos, menos 941 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.163.873 pessoas vacinadas contra o vírus: 824.313 com a primeira dose e 339.560 com a segunda dose.

Dados por região

Das 13 mortes registadas nas últimas 24 horas, oito ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro e uma na região do Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 147 novas infeções, contabilizando-se até agora 308.718 casos e 7.045 mortos.

A região Norte tem 127 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 328.693 casos e 5.281 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 64 casos, acumulando-se 116.305 infeções e 2.976 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais sete casos, totalizando 28.772 infeções e 965 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 13 novos casos, somando 20.337 infeções e 348 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 11 novos casos, contabilizando 8.173 infeções e 64 mortes devido à covid-19.

Os Açores têm hoje 15 novos casos e contabilizam 3.899 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Dados por género e faixa etária

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 368.929 homens e 445.682 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 286 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.760 eram homens e 7.947 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.031 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.538 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.479 tinham entre os 60 e os 69 anos.

O ministro da Educação diz que a comunidade escolar entende a decisão de adiar a vacinação. Estava prevista para arrancar no próximo fim de semana para professores e auxiliares das creches e primeiro ciclo, mas foi adiada devida à suspensão da administração da vacina da AstraZeneca.

Tiago Brandão Rodrigues esteve esta terça-feira numa escola no Barreiro a acompanhar o início da segunda fase de testagem à covid-19 no meio escolar, onde garantiu que este adiamento não coloca em causa a reabertura do sistema educativo.

A decisão de suspender a administração da vacina da AstraZeneca vai interferir com o plano de vacinação de docentes e não docentes, que deveria começar este fim de semana, informou na segunda-feira o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force para a vacinação.

“A principal consequência desta pausa na vacinação é a alteração [do plano] que teríamos para o fim de semana dos professores docentes e não docentes do pré-escolar e primeiro ciclo. Com esta decisão os planos que já estavam e execução foram postos em pausa também”, disse o coordenador.

A vacinação dos professores será adiada para “o momento em que estas dúvidas deixam de existir”, disse ainda Gouveia e Melo garantindo que o plano de vacinação irá prosseguir com outras vacinas.

A União Europeia receberá um total de mais de 200 milhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida pela BioNTech e Pfizer no segundo trimestre, informou hoje a Comissão Europeia.

O montante inclui 10 milhões de doses que deveriam ser apenas entregues no terceiro e quarto trimestres, de acordo com uma declaração da presidente da Comissão Europeia.

O anúncio do acordo entre a Comissão Europeia e a farmacêutica alemã BioNTech e a sua parceira norte-americana Pfizer tem lugar um dia depois de vários Estados-membros, entre os quais Portugal, terem decidido suspender a administração da vacina da AstraZeneca por "precaução", devido à formação de coágulos sanguíneos em alguns dos vacinados.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a fazer nova avaliação da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca.

Atualmente, há quatro as vacinas contra a covid-19 aprovadas pela EMA: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen (grupo Johnson & Johnson).

A empresa de biotecnologia Moderna começou a administrar a sua vacina contra a covid-19 em crianças com mais de 6 meses e menos de 12 anos, anunciou hoje.

O ensaio clínico, que envolve cerca de 6.750 crianças do Estados Unidos e do Canadá, pretende determinar "a segurança, a tolerância, eventuais efeitos secundários e eficácia" das duas doses dadas com intervalo de 28 dias.

Num estudo separado que começou em dezembro, a Moderna já está a avaliar a segurança e eficácia da vacina em adolescentes com idades entre os 12 e os 18 anos, num ensaio clínico que conta com 3 mil voluntários.

Esta vacina já está a ser administrada nos Estados Unidos e na Europa, incluindo Portugal, em pessoas com mais de 18 anos.

Até ao final de fevereiro de 2021 havia um total de 69 vacinas - compreendendo as que estão já em utilização e as que estão em ensaios clínicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Há ainda 181 ainda em desenvolvimento no estádio pré-clínico, ou seja, ainda não foram testadas em seres humanos.

Mais de 2,6 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México e a Índia.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

